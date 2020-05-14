أسعار البقالة بأمريكا الأعلى منذ 1974 بسبب كورونا.. إليك قائمة أمثلة

كيف يمكن أن يحد الاحتياطي الفيدرالي من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تزداد التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في التصدي ومواجهة التداعيات التي تخلفها جائحة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" عل البلاد بشكل عام، وتتعدى هذه التداعيات الجوانب الصحية، لتصل إلى الجانب الاقتصادي بل وإلى أساسيات الحياة من مواد بقالة يبتاعها الناس بشكل شبه يومي.

ووفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات العمالية فإن الأسعار زادت خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بمعدل نسبته 2.6% وهو أعلى رقم يسجل بشهر واحد منذ العام 1974، وفيما يلي نقدم لكم قائمة بالأمثلة

وجبة الفطور:

- ارتفعت أسعار البيض 16.1% الشهر الماضي.

- أسعار حبوب الفطور ارتفعت بنسبة 1.5% وكذلك الحليب والخبز والعصير بنسبة 1.5% و3.7% و3.8% على التوالي.

- أقراص حلوى "الدونات" ارتفعت بنسبة 5% والفطائر بنسبة 4.7%

وجبة الغذاء:

- الحساء ارتفع سعره 2.6% في حين ارتفع سعر المشروبات الغازية بنسبة 4.5% والكعك يكلف 5.1% أكثر

- إذا اخترت تناول الفاكهة فقد ارتفعت بنسبة 1.5% يقود هذا الارتفاع التفاح بـ4.9% والبرتقال بـ5.6%

وجبة العشاء:

- ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 3.3%، الدجاج ارتفع بنسبة 5.8% والسمك الطازج ارتفع سعره إلى 4.2% أما النقانق فارتفع سعرها 5.7%.

- الخضراوات ارتفعت بنسبة 1.5% في حين ارتفعت الخضراوات المعلبة بنسبة 3.6%

وحتى طعام الأطفال ارتفع بنسبة 2.7%