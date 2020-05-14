كيف تحافظ على نشاطك أثناء العمل من المنزل خلال رمضان؟

هذا المقال هو جزء من مجموعة نصائح لرفع الإنتاجية أثناء العمل من المنزل خلال شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يعمل العديد منا في المنزل في الوقت الحالي نظراً لقيود التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا حول العالم.

ولا شك بأن تزامن رمضان مع ما نمر به يجعل إنجاز مهامنا أصعب مما هي عليه، إذ أن العمل في مساحة منزلنا الشخصي قد تشتت انتباهنا، لا سيما مع الصيام ووجود سرير أو أريكة مريحة على بعد خطوات من زاوية عملنا المنزلية الجديدة.

فكيف يمكننا تجنب انخفاض نشاطنا والحفاظ على تركيزنا خلال العمل من المنزل في رمضان؟

عليك بأخذ عدة استراحات قصيرة

من المهم جداً تخصيص الوقت المحدد للاستراحات، إذ بالإضافة إلي حاجة جسدنا إليها لإعادة تفعيل أدائه، تلعب هذه الاستراحات المحددة مسبقاً دوراً تحفيزياً خلال وقت العمل، حيث تجعلنا ننجز أعمالنا بشكل أكثر فعّالية للحصول عليها.

كما أن الاستراحة في بعض الأحيان تساعدنا على حل مشاكل قد نكون نواجهها خلال العمل، إذ تجبرنا على النظر للأمور من منظور جديد بعدما نعود للعمل مجدداً. لذا، للمحافظة على إنتاجيتك أثناء العمل من المنزل، احرص على تخصيص بعض الوقت بين كل ساعة عمل للمشي في أرجاء منزل، فذلك سينعكس على أدائك المهني، وعلى صحتك الجسدية أيضاً. كما يمكنك أخذ قيلولة في منتصف يوم عملك، على ألّا تتعدى مدتها 15 دقيقة، إذ ستساعدك على تنشيط جسدك واستعادة تركيزك خلال العمل.