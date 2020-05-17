متى أفضل وقت لشرب القهوة والحفاظ على مفعولها في رمضان؟

هذا المقال هو جزء من مجموعة نصائح لرفع الإنتاجية أثناء العمل من المنزل خلال شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قد يكون أصعب ما في الصيام لبعض الأشخاص التوقف عن شرب أكواب القهوة التي اعتادوا عليها خلال اليوم وأثناء العمل.

ويمكن للصائمين اعتماد شرب القهوة في أوقات معينة خلال شهر رمضان، تعوض عمّا يمكن فقدانه خلال يوم الصيام، إلّا أنه يجب أيضاً عدم الإكثار منها، واغتنام فرصة الصوم للتقليل منها إذا ما كانوا من الأشخاص المدمنين عليها بكثرة.

وتساعد القهوة في تحفيز النشاط وعلى التركيز بشكل أفضل أثناء العمل، ولذا إذا أردت الاستفادة من هذا المشروب لرفع إنتاجيتك خلال رمضان

اشرب القهوة باتزان

ورغم أن القهوة تساعد في زيادة التركيز وتحفز نشاطنا العقلي والجسدي، إلّا أن الإكثار منها يتسبب أيضاً في ردة فعل عكسية تتمثل في فرط نشاط يجعل التركيز على أعمالنا وإنجازها أمر صعب جداً. ولذا، حاول تجنب الإكثار من القهوة خلال رمضان، بحيث ألّا تشرب أكثر من كوب واحد كبير منها، أو كوبين صغيرين.

وبما أن الكافيين يساعد في التركيز وبالتالي رفع إنتاجيتنا أثناء العمل، يعد أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان عند وقت السحور، إذ بهذا يبقى مفعولها في وقت الصباح الأقرب إلى وقت العمل.

وتذكر ألّا تتناولها على معدة فارغة وتستبدلها بوجبة الإفطار، إذ أنها تحفز إنتاج الحمض في المعدة، ما قد يتسبب بآلام أو شعور بعدم الارتياح.