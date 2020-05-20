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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن بلادها قد تلجأ مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي لسد فجوة تمويلية ناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في اجتماع غرفة التجارية الأمريكية، حيث أشارت إلى أن عملية الإصلاح في مصر "مستمرة" ولا ترتبط ببرنامج معين، وأنه هناك خطة للتعاون مع صندوق النقد الدولي للعمل على برنامج جديد "لإصلاح القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والنهوض بالتصدير واللوجيستيات".

كما أضافت السعيد أن أزمة كورونا أثرت على المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع معدل النمو من 5.8٪ إلى حوالي 4٪.

وكان قد وافق صندوق النقد الأسبوع الماضي على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.77 مليار دولار أمريكي، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً للسعيد، فإن مصر ستزيد الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالي القادم بنسبة 60٪، وخاصة بالنسبة لقطاع الصحة بحوالي 42٪، والتعليم بحوالي 80٪، ومياه الشرب بنحو 78٪، مشيرة إلى أنه هناك اهتمام كبير في تكثيف الاستثمارات في قطاع الصحة.