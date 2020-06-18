كيف أثرت جائحة كورونا على أنشطة التوظيف في الإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثر فيروس كورونا على قطاعات عدة في اقتصادات العالم، حيث تسبب الإغلاق الذي فرضته الجائحة بوقف عمليات التوظيف أو فرض إجازات غير مدفوعة أو حتى في الحالات الأسوأ تسريح العديد من الموظفين.

وفي الإمارات العربية المتحدة، حيث يعد سوق العمل من الأكبر في المنطقة العربية، انخفض نشاط التوظيف بنسبة 50٪ بسبب تفشي فيروس كورونا، إلّا أنه تعافى جزئياً بعد تخفيف قيود الإغلاق مؤخراً، وفقاً لتقرير جديد أجرته شركة التوظيف في الشرق الأوسط، "غلف تالينت".

ويستند التقرير على نتائج تحليلية للنشاط التوظيفي في الإمارات من الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني وحتى الـ15 من يونيو/ حزيران من العام 2020.

وتتعرّفوا أكثر إلى تأثير جائحة كورونا على النشاط التوظيفي وأنواع الوظائف المتأثرة في الإمارات في الإنفوغرافيك أعلاه: