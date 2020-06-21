عيد الأب 2020.. 5 هدايا مناسبة لا يتجاوز سعرها 50 دولارا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يحتفل العديد حول العالم، في يونيو/ حزيران، بمناسبة عيد الأب، لتكريم الدور الذي يلعبه بحياة من حوله وبشكل خاص ابناءه، ولكن ما الهدية الأنسب التي يمكنك تقديمها للأب في هذه المناسبة، إليكم 5 خيارات ضمن أسعار لا تتجاوز الـ50 دولارا.

1- سماعات JBL 3 (سعرها 49.95 دولارا) على أمازون

2- ساعات Letsfit الذكية الرياضية (تبدأ من 35.99 دولارا) على أمازون

3- ساعة KABB DZ-3 الميكانيكية العصرية (39.50 دولار) على أمازون

4- مجموعة العناية بالبشرة من جاك بلاك (35 دولارا) على أمازون

5- حزام SPIbelt متعدد الاستخدامات (19.95 دولارا) على أمازون