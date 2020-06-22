كيف تأثرت الشركات في الشرق الأوسط بعمليات الاحتيال على الإنترنت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف تقرير حول حالة أمن البريد الإلكتروني والبيانات لدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط، أن حوالي 67٪ من الشركات في المنطقة تأثرت ببرامج ضارة وعمليات اختراق خلال الأشهر الـ12 الماضية.

ولا شك بأن جائحة كورونا التي دفعت العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم والاعتماد على الإنترنت بشكل كبير لإنجاز المهام، أثارت قلق العديد من الشركات والأفراد فيما يتعلق بأمن المعلومات أثناء العمل عن بعد.

ووفقاً لما ذكره أحدث تقرير من شركة "مايمكاست" حول حالة أمن البريد الإلكتروني للعام 2020، فإن حوالي 48٪ من الشركات في الشرق الأوسط فقدت بيانات إثر اختراقات بسبب نقص في الحماية من هذه الهجمات الإلكترونية.

كما ترجح حوالي 67٪ من الشركات تعرضها لهجوم على بياناتها ومعلوماتها عبر البريد الإلكتروني العام القادم.

وتتعرّفوا أكثر إلى مدى تأثر الشركات في الشرق الأوسط بالهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني خلال العام الماضي، في الإنفوغرافيك أعلاه: