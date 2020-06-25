نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت شركة ديزني الأمريكية، الأربعاء، إنها ستؤجل إعادة افتتاح ديزني لاند، وديزني كاليفورنيا أدفينشر، وهما متنزهان رئيسيان في ولاية كاليفورنيا، وذلك على الرغم من إعلانها، في وقت سابق، عن إعادة افتتاح المنتجعين مرة أخرى في 17 يوليو تموز المقبل، بعد أشهر من الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا.

ولم تقدم الشركة الأمريكية العملاقة ديزني، موعدًا جديدًا لإعادة افتتاح منتجع ديزني لاند، لكنها أشارت إلى أن ولاية كاليفورنيا أكدت أنها لن تصدر إرشادات لإعادة فتح المنتزه "حتى وقت ما بعد 4 يوليو"، وفقًا لبيان الشركة.

وأضافت ديزني، أنه "بالنظر إلى الوقت المطلوب لنا لإعادة الآلاف من فرق العمل، إلى أعمالهم واستئناف أنشطتنا، ليس أمامنا خيار سوى تأجيل إعادة فتح المتنزهات الترفيهية وفنادق المنتجعات إلى أن نحصل على موافقة من المسؤولين الحكوميين".

ولا يزال يتعين على ديزني التفاوض مع نقاباتها قبل إعادة فتح المتنزهات. وقالت الشركة إنها أجرت "مناقشات إيجابية" ووقعت اتفاقيات مع 20 شركة تابعة للنقابات، وأوضح البيان "بمجرد أن يكون لدينا فهم أوضح لموعد إصدار المبادئ التوجيهية، نتوقع أن نكون قادرين على الإبلاغ عن موعد إعادة الفتح".

وستطبق مدينة ديزني لاند الترفيهية، بعد إعادة فتحها لاستقبال الجمهور، معايير جديدة للحجز، يتماشى مع بروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة، وتراعي التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، كما ستكون سعة استقبال الجمهور محدودة، حسبما ورد في الإعلان السابق عن إعادة فتح المدينة في 17 يوليو تموز المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب تشابيك لـCNN، في وقت سابق، إنه ستكون هناك "طبقات على طبقات من الدفاعات ضد فيروس كورونا"، بحسب وصفه.

وستشمل إجراءات مدينة ديزني لاند عند افتتاحها، اختبارات لدرجة حرارة العاملين في المدينة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.