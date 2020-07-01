الإمارات تدرس السماح لطائرات بوينغ 737 ماكس العودة إلى أجوائها

تحذير موظف في بوينغ قبل تحطم 737 يبرز بالكونغرس.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن دراستها قابلية عودة طائرات بوينغ 737 ماكس للتحليق في أجوائها، بعد تعليق رحلات الطائرة منذ مارس/ آذار الماضي إثر حادثين قاتلين.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، إن الهيئة تدرس الخطوة من خلال العمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية وشركة بوينغ والناقلات الوطنية الإمارتية، وتجري "مناقشات حول كل ما يخص ترخيص الطائرة كاختبار الطيران والتصميم والتدريب لطاقم الطائرة".

وكانت قد علقت بونيغ جميع رحلات طائرتها من طراز 737 ماكس حول العالم بعد حادثين أوديا بحياة 346 شخصاً العام الماضي، ثم واجهت الطائرة عدة حواجز أعاقت عودتها إلى الأجواء، من بينها مشكلة برمجيات جديدة اكتشفت في فبراير/ شباط. وقد كلفت مشاكل طائرة 737 ماكس شركة بوينغ حتى الآن 18.7 مليار دولار.

وذكر السويدي أن الهيئة الإماراتية تنسق مع هيئات الطيران المدني في دول العالم لتبادل المعلومات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بإعادة طائرة بوينغ 737 ماكس إلى الأجواء.

كما أكد السويدي أن موافقة الإمارات على إعادة الطائرة إلى الأجواء مرة أخرى "تعتمد على أنشطة التصديق الجارية في الوقت الحالي بين هيئة الطيران الفيدرالية وشركة بوينغ" مشيراً إلى "التزام الهيئة العامة للطيران المدني بضمان أعلى معايير السلامة في سماء الإمارات".

وكانت قد تلقت شركة بوينغ يوم الأحد، 28 يونيو/ حزيران، تصريحاً لبدء الرحلات التجريبية لطائرتها 737 ماكس، حيث تتوقع الشركة أن تستمر الاختبارات لعدة أيام، وتشمل مجموعة واسعة من مناورات الطيران وإجراءات الطوارئ لتمكين إدارة الطيران الفيدرالية من تقييم ما إذا كانت التغييرات تستوفي معايير شهادتها.