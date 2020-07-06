أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات الألمانية القبض على المدير التنفيذي لشركة "كارد سيستمز ميدل إيست"، وهي وحدة تابعة لشركة "ويريكارد" للخدمات المالية، ومقرها دبي، بسبب الاشتباه في تورطه في جرائم احتيال "خطيرة للغاية".

وقال بيان صادر عن المدعي العام في ميونخ، إنه جرى استجواب المدير التنفيذي لشركة "كارد سيستمز" صباح الاثنين، وتم اعتقاله بناء على أمر مسبق.

وكان المتهم قد وصل ألمانيا عائدًا من دبي.

وقال بيان المدعي العام "إن مذكرة التوقيف تستند، من بين أمور أخرى، إلى الاشتباه العاجل في الاحتيال المشترك ومحاولة الاحتيال المشترك، كل منها تشكل حالة خطيرة للغاية، فضلا عن الاشتباه في المساعدة في جرائم أخرى".

وحسب البيان، سيبقى المتهم في حجز الشرطة خشية من احتمالية تلاعبه في الأدلة.

ولم تعلن سلطات التحقيق اسم المشتبه به، إلا أن وسائل إعلام ألمانية حددته على أنه أوليفر بيلينهاوس (46 عامًا)، الذي كان يدير الوحدة الأكثر ربحية للشركة الألمانية قبل الكشف عن الفضيحة.

وفي الشهر الماضي، اعترفت شركة "وايركارد" بأن 1.9 مليار يورو من المحتمل أن تكون غير موجودة في حساباتها المالية.

وبيلينهاوس هو ثاني موظف كبير يتم اعتقاله بعد القبض على الرئيس التنفيذي لشركة وايركارد، ماركوس براون، للاشتباه في تزوير حسابات قبل الإفراج عنه بكفالة قيمتها 5 ملايين يورو.

ومنذ ذلك الحين قدمت الشركة طلبًا لإعلان إفلاسها.

ويشار إلى أن الادعاءات كانت تلاحق شركة وايركارد منذ شهور. في وقت كانت السلطات الألمانية قد بدأت تحقيقات ضد صحفي بسبب تقاريره عن الشركة.

إلا أن فضيحة وايركارد كُشفت في يونيو حزيران الماضي، عندما قال مُدققون إنهم لم يتمكنوا من العثور على 1.9 مليار يورو من النقد في حسابات الشركة، وهو ما يمثل ربع ميزانيتها العامة، بحسب تقديرات صحيفة "فاينانشيال تايمز".