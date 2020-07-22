كيف ستؤثر حوادث 737 ماكس على مستقبل بوينغ في صناعة الطائرات؟

تحذير موظف في بوينغ قبل تحطم 737 يبرز بالكونغرس.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يبدو أن طائرة بوينغ 737 ماكس المضطربة باتت تقترب من التحليق مجدداً، إذ يقول منظمون فدراليون إنهم على وشك إصدار أمر بصلاحية للطيران – أي ما يعادل إشعار استدعاء في عالم الطيران – لتحديد الخطوات التي يتعين على المشغلين اتخاذها قبل أن تتمكن الطائرة المعلقة من نقل الركاب مجدداً.

وقد علّقت رحلات طائرة 737 ماكس منذ مارس/آذار الماضي بعد حادثين مميتين أوديا بحياة أكثر من 300 شخص.

ويأتي إعلان إدارة الطيران الفيدرالية بعد 3 رحلات تجريبية أقيمت مع مدققين فيدراليين ومهندسي بوينغ، ركزوا على إصلاحات لنظام كمبيوتر الرحلة الذي يمنع تعطل عملية التحليق في الطائرة.

وتقول إدارة الطيران الفيدرالية إن التوجيه سينشر لمدة 45 يوماً حتى يتمكن الجمهور من التعليق "على تغييرات التصميم المقترحة وإجراءات الطاقم للتخفيف من مشاكل السلامة المحددة خلال التحقيقات التي أعقبت حوادث ليون إير والخطوط الجوية الإثيوبية".

ولا تزال لم تعلن إدارة الطيران عن موعد محدد لعودة الطائرة للتحليق مجدداً.