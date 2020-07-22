دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية (كيور فاك)، الثلاثاء، إن هيئة قطر للاستثمار اشترت مع مستثمرين آخرين، حصة في الشركة بقيمة 126 مليون دولار أمريكي.

وأضافت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الاستثمارات القطرية تأتي ضمن جولة تمويل إجماليها إلى 640 مليون دولار.

وأوضحت "كيور فاك"، أن هناك استثمارات للحكومة الفيدرالية الألمانية بقيمة 343 مليون دولار، و171 مليون دولار من شركة GSK، فيما تم جمع 126 مليون دولار إضافية من مستثمرين جدد، بينهم جهاز قطر للاستثمار.

وتعد كيور فاك، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة توبنغن الألمانية، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية منذ أكثر من 20 عامًا. ومن أبرز تخصصاتها هي إنتاج اللقاحات.

وفي مارس أذار الماضي، كان هناك ضجة كبيرة تجاه ما أثير حول عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ملايين الدولارات على الشركة من أجل الحصول على صفقة حصرية للقاح خلص بفيروس كورونا تعمل الشركة على تطويره.