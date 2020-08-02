مديرة "تيك توك" بأمريكا: "نحن هنا.. ولا نخطط للذهاب إلى أي مكان"

بعد حظره بالهند.. ماذا سيفعل مستخدمو تيك توك في حال تم حظره في أمريكا؟

تيك توك تعلن انسحابها من هونغ كونغ مع تطلع الولايات المتحدة إلى حظر تطبيقات صينية

"تيك توك" يواجه الحظر في الهند.. تعرف على ما قد يخسره التطبيق الصيني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت مديرة تطبيق "تيك توك" الصيني بأمريكا، فانيسا باباس، إن الشركة لا تخطط "للذهاب إلى أي مكان"، على خلفية قرار حظر التطبيق في الولايات المتحدة، في مقطع فيديو نُشر على تويتر صباح يوم السبت.

وشكرت باباس في رسالة الفيديو المبدعين والمستخدمين لدعم التطبيق، مضيفة أن تيك توك هو "مكان للمبدعين والفنانين للتعبير عن أنفسهم وأفكارهم والتواصل مع الناس عبر خلفيات مختلفة، ونحن فخورون جداً بجميع المجتمعات المختلفة التي تستخدم تيك توك".

وقالت باباس إنها تقدر الدعم، ولكن تطبيق "تيك توك" سيبقى "هنا على المدى الطويل".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه سيمنع تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة، وأنه سيتخذ إجراء ضده، وذلك وسط مخاوف أمريكية من أن تستغله الصين في التجسس على مواطنين أمريكيين.