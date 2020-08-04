دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة النفط البريطانية "بريتش بيتروليوم"، BP، عن خططها لخفض إنتاج النفط والغاز وضخ مليارات الدولارات في الطاقة النظيفة كجزء من إصلاح استراتيجي كبير كشفت عنه يوم الثلاثاء، إلى جانب خسارة ضخمة في الربع الثاني وخفض أرباح الأسهم.

وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها إنها تخطط لزيادة بـ10 أضعاف في الاستثمارات السنوية منخفضة الكربون لتبلغ 5 مليارات دولار بحلول العام 2030، بينما تحاول الوفاء بوعدها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وقالت BP في بيان إن "العقد القادم هو حاسم بالنسبة للعالم في مكافحة تغير المناخ، وقيادة التغيير الضروري في أنظمة الطاقة العالمية سيتطلب عمل الجميع".

ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج BP من النفط والغاز بما لا يقل عن مليون برميل يومياً بحلول العام 2030، وهو انخفاض بنسبة 40٪ عن مستويات العام 2019. رغم ذلك، سيبقى الجزء الأكبر من نفقات الشركة الرأسمالية السنوية على مدى السنوات الـ5 المقبلة في النفط والغاز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، برنارد لوني، في بيان: "نعتقد أن ما نطرحه اليوم يقدم عرضاً مقنعاً وجذاباً على المدى الطويل لجميع المستثمرين".

وستشمل خطة BP للابتعاد عن النفط بعد قرن من التنقيب عنه، استثمارات كبيرة في الطاقة الحيوية واحتجاز الهيدروجين والكربون وتخزينهما. كما تستهدف توفير 70 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية، بارتفاع من 7500 في الوقت الحاضر. كما ستخفض BP محفظتها لتكرير النفط والغاز وتهدف إلى جمع 25 مليار دولار عن طريق بيع الأصول على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وقد قامت BP ببيع وحدة البتروكيماويات التابعة لها، وأعلنت عن خطط لإلغاء 10 آلاف وظيفة بينما تواجه انهيار في أسعار النفط وتحاول الانتقال نحو الطاقة المتجددة. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الهيكلة 1.5 مليار دولار في العام 2020.

وقد أدت جائحة فيروس كورونا إلى إعاقة الطلب على النفط والغاز والفحم، مع إغلاق المصانع وإيقاف الطائرات وأمر سائقي السيارات بالبقاء في منازلهم. وانخفض سعر خام برنت في أبريل/ نيسان إلى أدنى مستوياته في 18 عاماً، ليبلغ ما دون الـ20 دولاراً للبرميل. وقد تعافى منذ ذلك الحين ليبلغ 44 دولاراً للبرميل، لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 35٪ هذا العام.

كما أعلنت شركة BP عن خسارة قدرها 16.8 مليار دولار للربع الثاني، حيث خفضت قيمة بعض الأصول، بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز غير المستغلة، بسبب انخفاض التوقعات لسعر النفط.

وخفضت الشركة توزيعات الأرباح بنسبة 50٪ إلى 5.25 دولار، وقالت إنها تخطط للحفاظ على عوائد ثابتة عند هذا المستوى في الفصول المقبلة، بينما تعد بإرجاع 60٪ من الفائض النقدي إلى المستثمرين عبر عمليات إعادة شراء الأسهم.