بعد حديث حول شراء تيك توك.. سهم تويتر يرتفع

بعد حظره بالهند.. ماذا سيفعل مستخدمو تيك توك في حال تم حظره في أمريكا؟

تيك توك تعلن انسحابها من هونغ كونغ مع تطلع الولايات المتحدة إلى حظر تطبيقات صينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفعت أسهم شركة تويتر بما يصل إلى 5٪ يوم الاثنين، بعد محادثات أولية لشراء "تيك توك"، تطبيق الفيديو الصيني الذي تريد إدارة ترامب حظره.

وارتفع سهم الشركة بـ1.5٪ بحلول منتصف النهار، لكن مؤشر ناسداك الأوسع نطاقاً انخفض بنحو 1٪.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم السبت إن الصفقة ستشمل عمليات "تيك توك" الأمريكية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان تويتر سيمضي قدماً في عملية الاستحواذ.

وتقدر قيمة "تيك توك" بعشرات المليارات من الدولارات، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان تويتر، والذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 30 مليار دولار، تحمل كلفة التطبيق الصيني.

ولم يعلق تويتر لـCNN على تقرير "وول ستريت جورنال".

وفي حال تمكن تويتر من إيجاد الموارد اللازمة لشراء "تيك توك"، فإن حجم تويتر الصغير قد يخفف من مخاوف مكافحة الاحتكار. وكان يمتلك تويتر سابقاً تطبيق فيديو آخر، "فاين"، لكنه أغلق في العام 2017.

وقالت مايكروسوفت الأسبوع الماضي إنها تمضي قدماً في محادثات للاستحواذ على "تيك توك" بعد محادثة بين الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا والرئيس دونالد ترامب. وقد تكون الصفقة معقدة وصعبة الإنجاز، حيث حولت مايكروسوفت استراتيجيتها في السنوات الأخيرة بعيداً عن المستهلكين لتتجه وتركز على الشركات.

وستؤدي الصفقة إلى إنشاء هيكل جديد تمتلك فيه مايكروسوفت خدمات "تيك توك" وتديرها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وكجزء من الاتفاقية، قالت مايكروسوفت إنها ستضمن نقل جميع البيانات الخاصة لمستخدمي "تيك توك" الأمريكيين إلى الولايات المتحدة لتبقى هناك.