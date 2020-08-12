انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في مصر.. إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن معدل التضخم السنوي الإجمالي انخفض في شهر يوليو/تموز بحوالي 3.2٪ عن ذات الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت أسعار بعض السلع الأساسية من الأغذية والمشروبات.

وبحسب بيان الجهاز، فقد بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال شهر يوليو/تموز 4.6٪، مقارنة بـ7.8٪ لذات الشهر من العام الماضي.

كما شهد قسم الطعام والمشروبات على وجه الخصوص، انخفاضاً قدره 1.5٪ عن العام الماضي، حيث انخفضت أسعار بعض أبرز السلع الأساسية في البلاد، مثل الأرز، والسكر، والأسماك، والخضراوات، واللحوم والدواجن، والألبان والأجبان والبيض.

ورغم انخفاض أسعار قسم الطعام والمشروبات إجمالياً، ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية الأخرى، مثل الفاكهة والزيوت والدهون، والبن والشاي والكاكاو، والمياه المعدنية والغازية والعصائر.

وتتعرّفوا أكثر إلى تفاصيل السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها وانخفضت هذا الشهر في الإنفوغرافيك أعلاه: