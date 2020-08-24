دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت وزارة الطاقة السعودية وشركة "نيوم" يوم الأحد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة بالتحديد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة السعودية، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، وقعا المذكرة بهدف "إنتاج الهيدروجين، وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، والابتكار والتطوير، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة".

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن وزير الطاقة، فإن مجالات التعاون ستشمل عدة جوانب منها، "تشكيل مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، ومشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من برامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم وتعزيز مشروعات الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية، وتطبيق قواعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة، والإسهام في برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، وتطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة العربية السعودية تطمح من خلال تطوير هذه المشاريع، لأن تصبح من بين الدول الرئيسية في إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين، إضافة إلي كونها أكبر مصدر للبترول في العالم.

وكان قد أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم" شمال غرب السعودية، والذي يعد من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر 3 بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.

ويُعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءاً من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.