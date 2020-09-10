أمازون تعتزم تعيين 33 ألف موظف جديد.. وهذه قيمة حزمة التعويضات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت أمازون أنها ستقيم "يوم توظيف" في 16 سبتمبر/ أيلول لاستقبال كل من يبحث عن عمل.

وسيشمل يوم التوظيف فريقاً من 1000 موظف توظيف في أمازون يقدمون 20 ألف جلسة تدريب مهني مجانية، وفقاً للبيان الصحفي الذي أصدرته عملاق التكنولوجيا.

ولدى أمازون حالياً 33 ألف فرصة عمل في مناصب إدارية وتقنية، وتقول إنها ستشارك "آلاف الأدوار الإضافية بالساعة في شبكة عمليات أمازون" قريباً. وسيدفع لجميع الموظفين الجدد في هذه الأدوار الحد الأدنى للأجور بمعدل 15 دولاراً في الساعة، مع ما يصل إلى 20 أسبوع من إجازة أبوة وأمومة.

وقال متحدث باسم أمازون لـCNN إن الموظفين الذين يشغلون مناصب إدارية وتقنية سيحصلون على متوسط أجر قدره 150 ألف دولار، بما في ذلك الراتب والتعويضات والمزايا القائمة على الأسهم.

وقالت أمازون في بيان صحفي إنه "مع العديد من الأشخاص العاطلين عن العمل بسبب التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، وبحثهم عن وظائف جديدة، صمم يوم التوظيف لدعم جميع الباحثين عن عمل، بصرف النظر عن مستوى خبرتهم أو مجالهم المهني أو خلفيتهم – أو ما إذا كانوا يبحثون عن وظيفة في أمازون أو شركة أخرى".

وأجرت أمازون دراسة استقصائية وجدت أن 53٪ من الأمريكيين أجبروا على البحث عن وظيفة جديدة بسبب فيروس كورونا.

في أغسطس/آب، قالت أمازون إنها تخطط لتوظيف 3500 عامل إضافي في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهي خطوة تلزم شركة التقنية العملاقة بتوسيع مساحاتها المكتبية في وقت تتبنى فيه شركات التقنية الأخرى أسلوب العمل عن بعد إلى أجل غير مسمى. كما أعلنت أمازون عن افتتاح متجر بقالة جديد مليء بالأجهزة الذكية.

وقد ارتفع سهم أمازون هذا العام بنسبة 77٪ مقارنة بالعام الماضي. وغالباً ما تعلن الشركة عن مئات الآلاف من الوظائف الجديدة في فترة العطلات، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت فورة التوظيف ستحدث مرة أخرى هذا العام.

وقد وظفت أمازون أكثر من 175 ألف شخص خلال جائحة فيروس كورونا للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على خدمة التوصيل.