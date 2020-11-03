برجر كنج يحث الناس على الطلب من ماكدونالدز.. ما الذي يحدث؟

بعد أزمة كورونا.. هذا ما ستبدو عليه مطاعم برجر كنج في المستقبل

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لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- اتخذت سلسلة الوجبات السريعة برجر كنج خطوة غير مسبوقة يوم الاثنين، حيث دعت زبائنها للطلب من ماكدونالدز والعديد من المطاعم المنافسة الأخرى.

وقامت ذراع الشركة في المملكة المتحدة بنشر تغريدة لبيان طلبت فيه من العملاء بدعم منافذ الوجبات السريعة المحلية خلال جائحة فيروس كورونا، سواء كانت برجر كنج أم غيرها من المطاعم.

وكتبت التغريدة التي ذكرت عدد من المطاعم مثل "دجاح كنتاكي" و"صب واي" و"دومينوز بيتزا": "لم نعتقد أبداً أننا كنا سنطلب منكم القيام بذلك، لكن المطاعم التي توظف الآلاف من الموظفين تحتاج حقاً إلى دعمكم في الوقت الحالي. لذا، إذا كنتم ترغبون في المساعدة، استمروا في تناول وجبات لذيذة من خلال طلبات التوصيل أو الوجبات الجاهزة أو طلبات السيارة".

كما أشار بيان برجر كنج أيضاً إلى مطاعم "بيتزا هت"، و"فايف جايز"، و"تاكو بيل"، و"بابا جون"، بالإضافة إلى بعض منافذ الطعام المستقلة.

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وكتب البيان في الختام: "شراء شطيرة ووبر هو القرار الأفضل دائماً، ولكن شراء شطيرة بيج ماك ليس بالأمر السيء أيضاً".

وتضررت صناعة الضيافة في المملكة المتحدة بشدة من الوباء، ومن المرجح أن تؤدي القيود الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في المملكة يوم الخميس إلى تفاقم الأمور، مع إغلاق جميع المطاعم باستثناء مطاعم الوجبات السريعة أو التوصيل.

وفي حين أن برجر كنج في المملكة المتحدة اعتمدت على الترويج من خلال عنصر التضامن مع قطاع صناعة الأغذية الأوسع نطاقاً، اتخذت عمليات الشركة في أمريكا الشمالية نهجاً أكثر تصادمية للترويج، حيث أعلنت سلسلة المطاعم عن تقديم شطيرة ووبر مجانية للعملاء الذين يقودون سياراتهم بالقرب من أحد "أكثر الأماكن رعباً على وجه الأرض"، والتي حددتها بـ5 مطاعم مغلقة كانت تديرها في السابق شركات منافسة مثل ماكدونالدز أو وينديز أو سونيك أو جاك إن ذا بوكس.

وكجزء من العرض الترويجي بمناسبة عيد الهالوين، يمكن لعملاء برجر كنج الذين هم على بعد 300 قدم من أحد المواقع المهجورة هذه من تأكيد موقعهم على تطبيق المطعم للحصول على قسيمة لشطيرة ووبر مجانية.