أطراف الجبن المحشية دون البيتزا.. هذه أحدث إصدارات "بيتزا هت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في إشارة إلى الذكرى السنوية الـ25 لإطلاق سلسلة "بيتزا هت" عجينة أطراف الجبن المعروفة باسم "ستافد كرست"، ستقدم سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة عجينة دائرية فارغة من الوسط محشوة بالجبنة.

وسيتوفر العرض الترويجي، الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من طرح سلسلة المطاعم المنافسة "بابا جونز" بيتزا بأطراف محشية في مطاعم الشركة في دالاس ولوس أنجلوس من يوم الثلاثاء إلى الخميس.

وتقول الشركة إن المنتج الذي يحمل اسم "لا شيء سوى الأطراف المحشية" سيكون مجانياً لأول 50 عميلاً يشتروا بـ10 دولارات.

وقالت "بيتزا هت" في بيان إن الكثير من المنافسين حاولوا إعادة خلق البيتزا محشوة الأطراف، ولكن لا تزال هناك بيتزا واحدة أصلية بأطراف محشية".

وقد كانت المنافسة بين السلاسل الكبرى شرسة خلال تفشي جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة الطلب على البيتزا من قبل الأمريكيين الذين يقضون وقتاً أطول في المنزل ويتجنبون تناول الطعام في المطاعم. وبدأت "بابا جونز "و"دومينوز" و"بيتزا هت" بتعيين آلاف الموظفين الجدد في الربيع.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، كشفت الشركة الأم لبيتزا هت "Yum!" أن مبيعات السلسلة خارج الموقع ارتفعت ما بين 17٪ و21٪ خلال الربع الثالث من العام 2020. كما افتتحت "بيتزا هت" 148 مطعماً جديداً في 32 دولة خلال ذات الإطار الزمني، وفقاً للسجلات المالية.