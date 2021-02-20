دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، عزمها استثمار أكثر من 20 مليار دولار في قطاع الصناعات العسكرية على مدار العقد المقبل، في إطار خطتها لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، خلال مؤتمر الدفاع الدولي المنعقد في أبوظبي، إن بلاده تسعى إلى تطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليًا، حسبما أوردت قناة "السعودية" الرسمية.

وأضاف العوهلي أن السعودية ستخصص نحو 50% من ميزانيتها العسكرية لصالح تنفيذ هذه الخطة حتى عام 2030.

وأوضح العوهلي أن المملكة رصدت أكثر من 10 مليارات دولار ليجري استثمارها في الصناعات العسكرية، إضافة إلى مبلغ مساويٍ سيتم إنفاقه على أعمال البحث والتطوير.

وكان تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، في أبريل/نيسان 2019، قد أوضح أن السعودية حلت في المرتبة الخامسة من حيث الإنفاق العسكري العالمي.

وانطلقت أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021، في أبوظبي، السبت، بمشاركة واسعة من 80 دولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ويصاحب المؤتمر معرضي "أيدكس" و"نافدكس" 2021 المقرر انعقادهما خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير/شباط الحالي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.