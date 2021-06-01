فيديو

بعد ضجة فيديو الراقصات.. السعودية تتخذ أول إجراء ضد تجمع "مشاهير سناب شات"

اقتصاد
نشر
دقيقتين قراءة
صورة أرشيفية تعبيرية لشخص ينظر إلى وسط العاصمة السعودية، الرياض
صورة أرشيفية تعبيرية لشخص ينظر إلى وسط العاصمة السعودية، الرياضCredit: HASSAN AMMAR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة التجارة السعودي، الاثنين، عن استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمّع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتغرّمها 300 ألف ريال وذلك بعد الضجة التي أثارتها مقاطع فيديو متداولة للحفل الذي ظهرت فيه راقصات.

جاء ذلك في بيان للتجارة السعودية، جاء فيه: "فرضت الوزارة وفق اختصاصها غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.."

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل ضم مشاهير ظهرت فيه راقصات، الأمر الذي أثار ضجة بين مغردين على وسم حمل اسم "انفلات مشاهير بالسعودية".

وكانت قناة الإخبارية السعودية الرسمية قالت في تقرير: "أوضحت مصادر خاصة للإخبارية أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحفل ضم عددا من مشاهير السوشال ميديا.."

وأضافت القناة في تقريرها: "وكانت المقاطع قد أوضحت حضور عدد من الراقصات في الحفل مما أحدث موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

قد يهمك أيضاً

فيديو راقصات في حفل يثير ضجة في السعودية.. والسلطات تعقّب

شاهد أيضاً
5 أسباب تجعل الرقص مفيداً لصحتك
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.