دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة التجارة السعودي، الاثنين، عن استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمّع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتغرّمها 300 ألف ريال وذلك بعد الضجة التي أثارتها مقاطع فيديو متداولة للحفل الذي ظهرت فيه راقصات.

"التجارة" تستدعي الشركة المسؤولة عن تجمّع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية وتغرّمها 300 ألف ريال. https://t.co/D6hN6kGNVM

جاء ذلك في بيان للتجارة السعودية، جاء فيه: "فرضت الوزارة وفق اختصاصها غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.."

فيديو | ملاحقة عدد من "مشاهير السوشال" بعد انتشار مقاطع مصورة خادشة #نشرة_النهار #الإخبارية https://t.co/lJi79PjQ3S

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل ضم مشاهير ظهرت فيه راقصات، الأمر الذي أثار ضجة بين مغردين على وسم حمل اسم "انفلات مشاهير بالسعودية".

وكانت قناة الإخبارية السعودية الرسمية قالت في تقرير: "أوضحت مصادر خاصة للإخبارية أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحفل ضم عددا من مشاهير السوشال ميديا.."

وأضافت القناة في تقريرها: "وكانت المقاطع قد أوضحت حضور عدد من الراقصات في الحفل مما أحدث موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية".