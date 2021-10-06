السعودية توضح العقوبات الـ3 على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

اقتصاد
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صورة أرشيفية لسيدتين تقفان أمام عبارة "أنا أحب الرياض" في العاصمة السعودية
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضحت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن هناك 3 عقوبات ينص عليها القانون فيما يتعلق بعمل الوافد داخل المملكة لحسابه الخاص.

وقالت الإدارة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل".

ودعت الإدارة إلى "الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة".

من جهتها نشرت الإدارة العامة للجوازات السعودية رسم انفوغرافيك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أوضحت فيه هذه العقوبات.

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