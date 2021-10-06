السعودية توضح العقوبات الـ3 على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

نشر الأربعاء ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضحت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن هناك 3 عقوبات ينص عليها القانون فيما يتعلق بعمل الوافد داخل المملكة لحسابه الخاص.

الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية: 1-غرامة مالية تصل الى 50.000 ريال 2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر 3-الترحيل #وطن_بلا_مخالف https://t.co/eVJWwYmB8G https://t.co/wywoHklS07

وقالت الإدارة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل".

ودعت الإدارة إلى "الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة".

من جهتها نشرت الإدارة العامة للجوازات السعودية رسم انفوغرافيك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أوضحت فيه هذه العقوبات.