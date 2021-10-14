دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن الرقم المطلوب الذي تحتاج المملكة أن تصله فيما يتعلق بحجم الناتج المحلي الإجمالي لها بغية حجز مقعدها من بين الاقتصادات الـ15 الأكبر في العالم.

جاء ذلك في تصريحات خلال لقاء تعريفي بالإستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث قال الفالح وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها في إطار رؤية 2030، حيث إن المملكة تطمح إلى أن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم ويتطلب تحقيق ذلك، وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.4 تريليونات ريال".

وتابع قائلا: "تستهدف الإستراتيجية تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12 تريليون ريال بحلول عام 2030، منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الإستراتيجية".

وأضاف: "الإستراتيجية تستند إلى تحليل شامل وتشخيص لظروف الاستثمار في المملكة، وإلى المواءمة بشكل خاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الإستراتيجيات القطاعية، التي نتج عنه إبراز العديد من الفرص الواعدة في تلك القطاعات، وأن هذه العوامل وغيرها أسهمت في بلورة أهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة الاستثمار المحلي الإجمالي في تكوين رأس المال الثابت بأكثر من الضعفين ليصل إلى 1.65 تريليون ريال، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 20 ضعفاً لتصل إلى 5.7% من الناتج المحلي".