نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، الأحد، حجم التبادل التجاري بين طهران و15 دولة مجاورة.

وقال روح الله لطيفي إن التبادل التجاري بلغ أكثر من 47 مليون طن بقيمة 22 مليارًا و588 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني (الذي يبدأ في 21 مارس/ أذار)، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وأشار لطيفي إلى أن حجم التبادل التجاري لبلاده مع الدول الجارة يشكل 60% من حيث الكم الإجمالي للتبادل التجاري الخارجي لإيران، و50% من حيث القيمة.

وكشف المسؤول عن قائمة دول الجوار الأكثر حصولا على الصادرات الإيرانية، وجاء في مقدمتها العراق (3 مليارات و 840 مليون دولار) وتركيا (2 مليار و 308 ملايين دولار) والإمارات العربية المتحدة (2 مليار و 243 مليون دولار).

بينما جاءت السعودية في ذيل القائمة، حيث اشترت بضائع إيرانية بقيمة 39 ألف دولار فقط.

أما أبرز دول الجوار التي حصلت إيران على واردت منها، فكانت الإمارات (7 مليارات و 305 ملايين دولار)، تليها تركيا (2 مليار و 435 مليون دولار)، فيما السعودية أيضًا في ذيل هذه القائمة "من دون بيع أي سلعة لإيران"، حسب وكالة أنباء فارس.

وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران منذ يناير/كانون الثاني 2016، بعد أن هاجم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في طهران وأضرموا النيران فيها على خلفية إعدام السلطات السعودية لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وجرت 4 جولات من المفاوضات بين السعودية وإيران في العراق، لتطبيع العلاقات بينهما على مدار العام الجاري، حسب تصريحات مسؤولي البلدين.