وزير السياحة السعودي: سنستثمر أكثر من تريليون دولار في السياحة

هل يعود اقتصاد السعودية إلى ما كان عليه قبل كورونا؟.. جهاد أزعور يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن بلاده هي اليوم المستثمر الأكبر في قطاع السياحة حيث ستستثمر أكثر من تريليون دولار في الأعوام العشرة المقبلة.

وقال الخطيب في جلسة حوار مع مذيع CNN ريتشارد كويست، الثلاثاء، في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض: "نحن نتوقع 100 مليون زائر بحلول 2030 مقابل 40 مليون زائر اليوم.. السعودية اليوم هي أكبر مستثمر في القطاع، نحن سنستثمر أكثر من تريليون دولار في الأعوام العشرة المقبلة."

وأضاف الخطيب في الجلسة أن الطلب في القطاع يشهد ارتفاعاً بعد أن تأثر بشكل كبير جراء حائحة كوفيد 19، حيث قال: "نحن متفائلون تجاه المستقبل، ستكون هذه الجائحة وراءنا ولذلك علينا أن نكون جاهزين لموجة نمو قوية جداً.. وتؤدي السعودية دوراً مهماً (في هذا المجال)."

وتتجه السعودية، أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم إلى تنويع اقتصادها من خلال تنشيط قطاعات مثل السياحة والترفيه.