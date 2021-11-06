شاهد ما قاله بايدن عن أسعار الوقود والسعودية و"من يريدون التحدث معه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، بأنه لم يتوقع أن تستجيب مجموعة "أوبك بلس" والمملكة العربية السعودية وروسيا لدعوته إلى ضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ردا على سؤال حول رفض "أوبك بلس" دعوته لضخ المزيد من النفط ومتى يمكن أن يسمح باستخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي.

وقال بايدن: "حسنًا، أولاً، أنا لم أتوقع أن تستجيب أوبك، وأن تستجيب روسيا والمملكة العربية السعودية. سيضخون المزيد من النفط، أما إذا كان ما سيضخونه من النفط كافيًا فهذا أمر مختلف". وأضاف: "هناك أدوات أخرى في ترسانتنا. التعامل مع دول أخرى، في الوقت المناسب، سأتحدث عنه".

والخميس الماضي، قررت مجموعة "أوبك بلس" الإبقاء على خطة زيادة الإنتاج عند المستوى المقرر لها دون تغيير، رغم الضغوط الأمريكية لزيادة الإنتاج. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه أجرى محادثات مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة ولكن مجموعة "أوبك بلس" قامت بـ"العمل الصائب".

وفي اليوم نفسه، أبلغت إدارة بايدن الكونغرس بموافقتها على صفقة أسلحة جديدة إلى السعودية بقيمة 650 مليون دولار، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. وتضم الصفقة 280 صاروخا متطورا متوسط المدى "جو- جو". وتعتبر هذه الصفقة الثانية للسعودية التي توافق عليها إدارة بايدن، حيث كانت الأولى كان بمبلغ 500 مليون دولار.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ربط بايدن، في جلسة حوارية لشبكة CNN، ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات قياسية، بالمملكة العربية السعودية وقلة العرض من دول أوبك و"الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط" الذين يريدون التحدث معه لكنه يستبعد التحدث معهم.

ولم يحدد بايدن من هم الأشخاص في الشرق الأوسط الذين يريدون التحدث معه، لكن الرئيس الأمريكي أكد منذ توليه السلطة أنه لن يتواصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وستواصل فقط مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد نشر تقرير الاستخبارات عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.