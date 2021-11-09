نمو الاقتصاد السعودي للربع الثالث الى أعلى معدل له منذ 2012

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية الثلاثاء عن نمو اجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو أعلى معدل نمو منذ العام 2012 نتيجة ارتفاع الأنشطة النفطية.

وأشارت هيئة الإحصاء الى أن الأنشطة النفطية قفزت بنسبة 9% بسبب "زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع انتاجها في عام 2021."

كما ارتفعت الانشطة غير النفطية بنسبة 6.2% والأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.7%.

والسعودية هي أكبر دولة مصدّرة للنفط وهي عضو فاعل في منظمة أوبك و أوبك بلس.

وحددت مجموعة أوبك بلس الخميس الماضي سياسة الانتاج للدول المشاركة ليفوق انتاج السعودية لشهر ديسمبر/ كانون الأول 10 مليون برميل من النفط يومياً وهو أعلى مستوى انتاج للمملكة منذ جائحة كورونا.

وفي تغريدة وصف محمد السويد وهو الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية إن نمو الناتج المحلي غير النفطي بـ"المقبول" مضيفاً الى أن نمو الناتج غير النفطي على أساس ربعي لا يزال محدوداً.

وقد سجلت السعودية فائضاً في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار) في الربع الثالث، في أول فائض فصلي لها منذ الربع الأول من عام 2019، وفقاً لبيانات رسمية من وزارة المالية.

وبلغت الإيرادات 243 مليار ريال فيما المصروفات 237 مليار ريال وتقلص عجز الميزانية السعودية منذ بداية العام إلى 5.4 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات النفطية 60% إلى 147.975 مليار ريال في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية 22% إلى 95.406 مليار ريال، بحسب التقرير.

وفي بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 كانت وزارة المالية السعودية توقعت بأن تبلغ الإيرادات 903 مليار ريال مع العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة فيما قدرت بأن تصل النفقات إلى حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق.