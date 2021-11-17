دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا عن قيام وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ببيع 419 عقارا له في لبنان وتحويل الأموال إلى خارج البلاد.

جاء ذلك في تدوينة لقرداحي على صفحته الرسمية بفيسبوك، حيث قال: "الخبر المدسوس في وسائل التواصل الاجتماعي والذي ينص على ’بيع قرداحي لكافة العقارات التي يملكها في لبنان، وتحويل أمواله في الخارج‘ ،هو خبر مزوّر".

وأضاف قرداحي في تدوينته: "وهو (قرداحي) في صدد تقديم شكوى في النيابة العامة يوم غد، لتحميل المسؤوليّة لمن فبرك الخبر ومقاضاته، تاركاً الأمر للقضاء".

وأعاد قرداحي في تدوينة أخرى نشر بيان وزارة الإعلام اللبنانية، والتي جاء فيها: "دأبت مواقع الكترونية ووسائل تواصل اجتماعي على بث بيانات مفبركة منسوبة الى وزير الاعلام جورج قرداحي، آخرها اليوم، يدعي مروجوه أنه موجه من الوزير الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ’اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة‘، وتضمن البيان المزعوم الذي يحمل توقيعا مزورا لوزير الاعلام، ادعاء من ملفقيه مفاده أن التحقيقات بينت قيام بعض الموظفين بتسريب خطابات سرية وقرارات اتخذها الوزير لإدارة ازمة وسائل الاعلام، وأن الوزارة ستعاقب الموظفين الذين ثبت تورطهم، وان الوزير قرر اعادة هيكلة وزارة الاعلام".

وتابع البيان: "إن وزارة الإعلام، إذ تؤكد مجددا أن البيان المذكور ملفق وعار من الصحة تماما، تلفت الى عدم صحة أي بيان أو موقف ينسب الى الوزير ما لم يكن صادرا عن الموقعين الرسميين لوزارة الإعلام او الوكالة الوطنية للإعلام".