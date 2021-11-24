محمد بن زايد ورجب طيب أردوغان يعقدان اجتماعًا نادرًا رفيع المستوى.. إليكم سبب أهميته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن هذا الإعلان يأتي عقب المحادثات التي جرت الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين. وأضافت: "سيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء".

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغرية عبر حسابه على تويتر: "التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار".

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن أردوغان ومحمد بن زايد شهدا مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين.

وأضافت أن المراسم شملت توقيع البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الليرة التركية هبوطا قياسيا.