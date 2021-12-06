طرد 900 موظف دفعة واحدة عبر مكالمة "زووم".. إليكم ما حصل

"تم إنهاء عملكم هنا على الفور".. أكثر من 900 موظف يصدم بإقالته في مكالمة زووم جماعية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قام فيشال جارج، الرئيس التنفيذي لشركة بيتر دوت كوم "Better.com" بتسريح 900 من موظفيه على الهواء مباشرة خلال مكالمة جماعية عبر تطبيق "زووم".

وقال جارج في المكالمة، التي أطلعت CNN بيزنس على تسجيل منها: "إذا كنت تجري هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها.. تم إنهاء عملك هنا بمفعول سار على الفور".

وأشار جارج إلى وضع السوق والأداء والإنتاجية كسبب وراء إطلاق سراح الموظفين، في حين ذكرت مجلة فورتشن في وقت لاحق أن جارج اتهم الموظفين بـ "السرقة" من زملائهم وعملائهم عبر كونهم غير منتجين ويعملون لمدة ساعتين فقط في اليوم.

وأضاف جارج في المكالمة التي ظلت قصيرة وخالية من المشاعر: "هذه هي المرة الثانية في مسيرتي التي أفعل فيها هذا ولا أريد أن أفعل ذلك. آخر مرة فعلت ذلك، بكيت".

وعقّب المدير المالي للشركة، كيفين رايان، في بيان لشبكة CNN بيزنس قائلا: "الاضطرار إلى تسريح الموظفين هو أمر مؤلم، خاصة في هذا الوقت من العام"، مضيفا: "ومع ذلك، فإن الميزانية العامة الحصينة والقوى العاملة المختصرة والمركزة معًا تدفعنا للعب دور في الدخول إلى سوق ملكية منازل متطور بشكل جذري."