دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقعت شركة أرامكو التي تعتبر جوهرة تاج الصناعة النفطية في السعودية صفقة تأجير وإعادة استئجار مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة وشركة حصانة الاستثمارية ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية تشمل تأجير وإعادة استئجار شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها ما يجعلها إحدى كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الصفقة تمثل "تقدمًا ملحوظًا في برنامج تحسين أصول أرامكو السعودية، إذْ إنَّها ثاني صفقة للشركة من نوعها في هذا العام، بعد إتمام صفقة البنى التحتية لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية، في يونيو الماضي".

وأشار تقرير الوكالة إلى أن "أرامكو السعودية ستتحصل عند إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز على عائدات بحوالي 15.5 مليار دولار، ما يعزز من مركزها المالي، وتعمل الصفقة على تحقيق قيمة إضافية من قاعدة أصول الشركة المتنوعة، وجذب اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة".

وكجزء من الصفقة، ذكرت الوكالة السعودية أن "شركة أرامكو لإمداد الغاز التي أُنشئت حديثًا، ستقوم بتأجير وإعادة استئجار حقوق الاستخدام في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية لمدة 20 عامًا، وفي المقابل، ستحصل بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحدّ أدنى لتدفقات الغاز، وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في شركة أرامكو لإمداد الغاز، وتبيع حصة 49% إلى مستثمرين بقيادة شركة بلاك روك وشركة حصانة الاستثمارية".

وبينت الوكالة أن "أرامكو السعودية ستظل محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكلٍ كاملٍ مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أيّ قيود على الشركة من حيث كميات الإنتاج، وتُعرف أرامكو السعودية بالتزامها التام بالممارسات المستدامة، فهي رائدة في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعد حاليًا من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة".