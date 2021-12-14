مصر.. صفقة جديدة بقطاع الرعاية الصحية في البورصة

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القاهرة، مصر (CNN)-- تشهد البورصة المصرية، صفقة جديدة بإحدى الشركات المقيدة، وتتم الصفقة هذه المرة بقطاع الرعاية الصحية، إذ بدأ الاثنين، الاكتتاب في عرض الشراء المقدم من شركة أم سي أي كابيتال هيلث كير بارتنرز للرعاية الطبية للاستحواذ على 26.21% من أسهم رأس مال شركة مستشفى كليوباترا بسعر 5 جنيهات (0.318 دولار) للسهم الواحد بقيمة إجمالية للصفقة 2.1 مليار جنيه (133.5 مليون دولار)، ويمتد العرض لمدة 10 أيام ينتهي يوم 26 ديسمبر الجاري.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة ام سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية لشراء حصة غير حاكمة من أسهم رأس مال شركة مستشفى كليوباترا وجميعها أسهم اسمية عادية نقدية حتى عدد 419.3 مليون سهم والتي تمثل حتى 26.21% من الأسهم المصدرة لشركة مستشفى كليوباترا بسعر 5 جنيهات (0.318 دولار) للسهم، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

يرى علي عادل نائب رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، أن شركة ام سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز هي المستفيد الأكبر من شراء حصة بشركة مستشفى كليوباترا بالسعر المعروض في الصفقة، موضحًا وجهة نظره بأنه رغم أن سعر عرض شراء السهم مقابل 5 جنيهات (0.318 دولار) أعلى من متوسط سعر السهم خلال أخر 3 شهور بالبورصة المصرية عند مستوى 4.62 جنيه (0.29 دولار) إلا أنه في الواقع سعر السهم المعروض لا يأخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية لشركة كليوباترا، في ظل امتلاك الشركة أصول تشغيلية تفوق القيمة المقدرة، واحتمالية إتمام صفقة للاستحواذ على مبنى لمستشفى بمنطقة التجمع الخامس.

وسبق أن أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، يوم 3 نوفمبر الماضي، توقيع اتفاقيات مشروط تنفيذها بالحصول على موافقات وزارة الصحة والسكان، من ضمنها صفقة لاستكمال وتجهيز مبنى مستشفى بسعة أكثر من 400 سرير بمنطقة القاهرة الجديدة.

أضاف عادل، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن شركة كريد هيلث كير المساهم الرئيسي بشركة مستشفى كليوباترا سبق أن خفضت خلال شهر يونيو عام 2019 حصتها بكليوباترا من 69.4% إلى 37.9% من خلال بيع 504 مليون سهم بسعر 5.2 جنيه (0.33 دولار)، أي أعلى من السعر المعروض في الصفقة الحالية منذ عامين، علاوة على ذلك أن شركة مستشفى كليوباترا كانت تملك وقتها 4 مستشفيات عيادة خارجية، أما في الوقت الحالي تمتلك مستشفى كليوباترا 7 مستشفيات وعيادتين خارجيتين.

وسبق أن أعلنت شركة كير هيلث كير ال تي دي-المساهم في شركة مستشفى كليوباترا- توقيع اتفاق مع شركة إم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية، لعرض حد أدنى عدد 125.97 مليون سهم تمثل نسبة 7.87% من أسهم مستشفى كليوباترا وبحد أقصى 192 مليون سهم تمثل نسبة 12% من أسهم الشركة.

وتابع عادل: "في الوقت نفسه ستستفيد شركة مستشفى كليوباترا من دخول مساهم جيد- قاصدًا شركة سي أي كابيتال- رغم أن كليوباترا تمتلك إدارة جيدة بإدارة محترفة".

وحول توقعاته تنفيذ صفقات جديدة بالقطاع الصحي بالبورصة، قال علي عادل، إن هناك دائمًا اهتمام بقطاع الرعاية الصحية في مصر، نظرًا لاهتمام الحكومة بالقطاع، وارتفاع الطلب عليه، علاوة على تقديمه أداء جيد حتى في أوقات الأزمات، وهي كلها عوامل مزايا تنافسية تجعله مصدر لاهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، متوقعًا تنفيذ صفقات استحواذ جديدة في ظل حاجة السوق المحلي لعدد أكبر من المستشفيات والأسرة تغطي الطلب.

واتفق معه محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، حول توقعات تنفيذ صفقات جديدة بقطاع الرعاية الصحية في ظل الطلب المرتفع على القطاع خاصةً بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن دخول شركة إم سي أي كابيتال هيلث كير- الذراع الاستثماري لبنك مصر- للاستحواذ على حصة 26.2% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا، أمر إيجابي لانتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سهم مستشفى كليوباترا بنسبة 1.06% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، بالبورصة المصرية ليرتفع سعر السهم عند مستوى 4.750 جنيه بحجم تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 20 مليون جنيه (1.3 مليون دولار) عبر تنفيذ 241 صفقة.

توقع كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يشهد قطاع الرعاية الصحية بالبورصة المصرية فرص جديدة لاستحواذات أو إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ صفقة شراء حصة بمستشىفى كليوباترا.

وشهدت البورصة المصرية، مؤخرًا تنفيذ عدة صفقات أخرها بيع نسبة 10% من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية-ثاني أكبر شركة مقيدة في البورصة من حيث القيمة السوقية- مقابل 2.25 مليار جنيه (143 مليون دولار)، كما تقدمت شركة عز الدخيلة بعرض للاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة البالغة 18% في شركة حديد المصريين، مقابل 2.5 مليار جنيه في صفقة نقدية بالكامل.