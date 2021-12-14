من هو شخصية العام 2022؟.. مجلة تايم تكشف عن اختيارها

نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

إيلون موسك: لا داعي لأن تنفق حكومة أمريكا المزيد من الأموال على السيارات الكهربائية

بعد استطلاع من إيلون موسك على تويتر.. أسهم تسلا تتراجع بأكثر من 60 مليار دولار

إيلون موسك عن روبوته الشبيه بالبشر: سيكون ودودًا ويقضي على المهام الخطرة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مجلة تايم الامريكية عمن اختارته كشخصية العام 2022، وهو إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية "تسلا".

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs https://t.co/B6h6rndjIh

وقال إدوارد فيلسنتال، رئيس تحرير مجلة تايم: "شخصية العام هي لمن يصنع التأثير، والقليل من الناس كان لهم تأثير أكبر من موسك بالحياة على الأرض، وربما الحياة خارج الأرض أيضًا"، مضيفا: "في عام 2021، برز موسك ليس فقط كأغنى شخص في العالم ولكن أيضًا ربما كأغنى مثال على تحول هائل في مجتمعنا".

ويذكر أن ثروة ايلون موسك بلغت في أكتوبر/ تشري الأول الماضي 222 مليار دولار ليتصدر أغنياء العالم، متجاوزا جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، بحسب مؤشر أغنى أغنياء العالم التابع لبلومبرغ.

وتمتد المنافسة بين موسك وبيزوس إلى الفضاء. فحتى قبل أن تطلق شركة "سبيس أكس" في سبتمبر/ أيلول أول مهمة سياحية لها في الفضاء، ربحت الشركة عقوداً هائلة من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والجيش الأميركي وأطلقت أقوى صاروخ فضائي.

وارتفعت ثروة موسك بـ10.6 مليار دولار بعد أن قام المستثمرون بعملية بيع ثانوية تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي قيمت شركة الفضاء التابعة له "سبيس اكس" Space X بأكثر من 100 مليار دولار، بحسب ما أعلنت شبكة سي ان بي سي.