السعودية تغلق 40 حسابا بموقع التواصل الاجتماعي بقضية "احتيال" باسم متجر هواتف شهير

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، اغلاق 40 حسابا تجاريا بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد قيامها بالاحتيال على المستهلكين باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير وليس لها الحق في استخدامها.

وأوضحت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية بالوزارة قامت بعمليات بحث وتحرٍّ، اتضح من خلالها وجود عدد كبير من الحسابات بإحدى منصات التواصل الاجتماعي تستخدم علامة تجارية مملوكة لمتجر شهير متخصص في بيع الهواتف النقالة وإكسسواراتها".

وأضافت: "تحذر الوزارة عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة في خدمة ’معروف‘ أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين".

وتابعت: "وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلال غرامات تصل إلى مليون ريال إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط".

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