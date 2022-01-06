مستقبل سعر بيتكوين.. إليك توقعات بنك غولدمان ساكس للسنوات الـ5 المقبلة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف بنك غولدمان ساكس عن توقعاته حول مستقبل سعر العملية الرقمية بيتكوين، مشيرا إلى أنه يرى بأن هذه العملة ستشهد ارتفاعا قويا خلال السنوات المقبلة.

وانخفضت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم إلى حوالي 43 ألف دولار بعد أن قفزت إلى مستوى قياسي بالقرب من 69 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومع ذلك، قال بنك غولدمان ساكس في تقرير هذا الأسبوع أن عملة بيتكوين يمكن أن تتضاعف، إلى ما يزيد قليلاً عن 100 ألف دولار لكل عملة، في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وقال زاك باندل، الرئيس المشارك لقسم صرف العملات الأجنبية العالمية وأسعار الصرف واستراتيجية الأسواق الناشئة في بنك غولدمان ساكس، في التقرير: "نعتقد أن حصة بيتكوين في السوق سترتفع على الأرجح بمرور الوقت كنتيجة ثانوية للتبني الأوسع للأصول الرقمية".

ويشار على أن عملة بيتكوين وغيرها من أفضل العملات المشفرة مثل إيثيريوم وبينانس وسولانا وأخرى مثل دوجكوين وشيبا إينو قد شهدت فترة شديدة التقلب في العام الماضي، إلا أنه ورغم ذلك مع ذلك ، استثمر عدد متزايد من كبار مديري الصناديق بما في ذلك ستانلي دروكنميلر وبول تودور جونز وجورج سوروس في عملة بيتكوين.