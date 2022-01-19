رئيس طيران الإمارات لـCNN عن أزمة الـ5G في أمريكا: موقف غير مسؤول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس طيران الإمارات لشبكة CNN، إن الشركة لم تكن على علم ببعض مشكلات طرح شبكات الجيل الخامس 5G المحتملة حتى صباح يوم أمس، واصفًا الموقف بأنه "أحد أكثر الأمور انحرافًا، وغير مسؤول تمامًا"، التي شهدها في حياته المهنية في مجال الطيران.

وألغت طيران الإمارات رحلاتها إلى 9 وجهات بالولايات المتحدة، الثلاثاء.

في حديثه إلى مذيع CNNريتشارد كويست، اليوم، قال السير تيم كلارك إنهم لم يكونوا على علم بهذا الأمر حتى صباح أمس "لدرجة أنه سيضر بسلامة تشغيل طائرتنا وكل مشغل 777 آخر من وإلى الولايات المتحدة وداخل الولايات المتحدة".

وأضاف كلارك: "كنا على دراية بمشكلة 5G. نحن ندرك أن الجميع يحاول إطلاق 5G بعد كل شيء، إنه المستقبل الرائع لأي شيء قد يكون من الاتصالات وتدفق المعلومات. لم نكن ندرك أن قوة الهوائيات في الولايات المتحدة مقارنة بما يحدث في أي مكان آخر".

وتابع: "لم نكن ندرك أن الهوائي نفسه قد تم وضعه في وضع رأسي بدلاً من وضع مائل طفيف، الأمر الذي يؤدي بعد ذلك إلى المساومة ليس فقط على أنظمة مقياس الارتفاع اللاسلكي ولكن الرحلة على هذا الأساس، اتخذنا هذا القرار في وقت متأخر من الليلة الماضية لتعليق جميع خدماتنا إلى أن يتضح لنا ذلك".

عندما سُئل عن موقفه من الموقف، قال السير تيم كلارك: "أحتاج إلى أن أكون صريحًا كما أفعل عادةً وأقول أن هذا أحد أكثر الموضوعات انحرافًا وغير مسؤول تمامًا، أطلق عليه ما تريد، لقد رأيت في مسيرتي في مجال الطيران لأنها تتضمن أجهزة حكومية ومصنعين وعلوم وما إلى ذلك".

وأشار إلى أنه "كما تعلمون، الفكرة القائلة بأنه على سبيل المثال، يجب على حكومة الولايات المتحدة بيع امتيازها لجميع الترددات مقابل مبلغ كبير من المال. كان يجب أن يخبرهم شخص ما في ذلك الوقت"، مشيرًا إلى المخاطر المرتبطة باستخدام ترددات معينة حول المطارات.

وأضاف رئيس طيران الإمارات أنه سيتم استعادة الخدمات إذا تم تعليق التشغيل لشبكة 5G، وإزالة مسألة تداخل أنظمة الطائرات عند الاقتراب والهبوط.