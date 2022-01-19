نشر الثلاثاء ، 18 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها الجوية إلى تسع وجهات أمريكية رئيسية، وسط مخاوف أثارتها شركات طيران من تشغيل شبكات الجيل الخامس (5G) بالقرب من المطارات.

ويسري تطبيق قرار طيران الإمارات بداية من الأربعاء 19 يناير/ كانون الثاني بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.

والمطارات التي أعلنت طيران الإمارات أنها ستقطع رحلاتها إليها هي: "بوسطن (BOS)، شيكاغو (ORD)، دالاس / فورت وورث (DFW)، هيوستن (IAH)، ميامي (MIA)، نيوارك (EWR)، أورلاندو (MCO)، سان فرانسيسكو (SFO)، سياتل (SEA)".

في حين ستواصل طيران الإمارات رحلاتها إلى نيويورك (مطار جون كينيدي) ومطار لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة.

ولم تحدد طيران الإمارات موعدًا لاستئناف هذه الرحلات المُعلقة، لكنها ألقت باللوم بشكل مباشر على نشر خدمات شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G، التي قد تؤثر على العمليات في بعض المطارات.

كانت شركتا Verizon و AT&T للاتصالات أعلنتا بالفعل تأجيل إطلاق الخدمات الجديدة قرب المطارات، الثلاثاء.

وفي رسالة يوم الثلاثاء، طلب رؤساء تنفيذيون لـ10 شركات طيران من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل التشغيل الذي تم تأجيله بالفعل.

وتقدر شركات الطيران نحو 1000 حالة تعطل يوميًا لرحلاتها، بسبب التداخل المحتمل مع أجهزة قياس الارتفاع بالرادار التي يستخدمها الطيارون للهبوط في ظروف الرؤية المنخفضة.