بالأرقام.. لماذا ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، الخميس، نشرة تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الرابع عام 2021 ملقية الضوء على التغير والفروق بأسعار العقارات من التجارية للسكنية والزراعية.

وقالت الهيئة في تقريرها: "أفادت نتائج النشرة بارتفاع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021م، ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.7%، كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.7%، والزراعية بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام".

وأضافت الهيئة: "كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021م مقارنةً بالربع نفسه من عام 2020م؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.7%، متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%. ونظراً لثقل القطاع السكني، كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام".

وذكرت الهيئة أن "الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنية بهذا المجال، والإسهام في تنميته وتطوره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030".