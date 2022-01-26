ما أهمية تحذير أمريكا من نقص رقائق "شبه الموصلات" بالصناعات؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصدرت وزارة التجارة الأمريكية تحذيرا من نقص شبه الموصلات "semiconductors" وتأثير ذلك على المصانع والصناعات التي قد تنعكس على المستهلكين من حول العالم.

ووجد تقرير للوزارة الأمريكية أنه واستنادًا إلى أكثر من 150 ردًا للحصول على معلومات من الشركات التي تنتج وتستخدم أشباه الموصلات، فإن متوسط ​​المعروض من الرقائق التي يحتفظ بها المصنعون قد انخفض من 40 يومًا في عام 2019 إلى أقل من خمسة أيام في العام الماضي.

وأدت أزمة الإمدادات العالمية التي أثارها وباء كوفيد-19 إلى جانب الأحوال الجوية القاسية في آسيا إلى نقص وفي بعض الحالات ارتفاع أسعار السيارات وأجهزة الهواتف المتنقلة مثل أي فون إلى جانب أسعار الغسالات وغيرها من الأجهزة التكنولوجية وتأتي في وقت لم يكن فيه المستهلكون يعتمدون أكثر من أي وقت مضى على الأجهزة التقنية.

وعلى سبيل المثال تستخدم السيارة ما بين 50 و150 شريحة "شبه موصلات"، إذ يتم استخدامها في عدد متزايد من التطبيقات، بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق والتحكم في التنقل والسرعة.