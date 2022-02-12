فيديو يظهر حجم مشروع "الخبز" لقطر في سوريا منذ سنتين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري مقطع فيديو يظهر مشروعا لبلادها في سوريا دخل عامه الثالث لدعم زراعة وخبز القمح.

مشروع رائد ل @qcharity في عامه ال٣ يمثل دورة كاملة مستدامة يفيد منها الأشقاء السوريون من شراء البذور إلى خبز وتوزيع الخبز 🌾 ١) زراعة أرض سورية (٢) إيجاد مصدر دخل للمزارعين (٣) شراء المحاصيل منهم بدل شرائها من أسواق وشركات عالمية (٤) وأخيرا توزيع ما تم شراؤه على المحتاجين منهم🍃 https://t.co/I3sy4Wee0z https://t.co/0X4avDIiWa

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الخاطر على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "مشروع رائد لـ(قطر الخيرية) في عامه ال٣ يمثل دورة كاملة مستدامة يفيد منها الأشقاء السوريون من شراء البذور إلى خبز وتوزيع الخبز.. ١) زراعة أرض سورية (٢) إيجاد مصدر دخل للمزارعين (٣) شراء المحاصيل منهم بدل شرائها من أسواق وشركات عالمية (٤) وأخيرا توزيع ما تم شراؤه على المحتاجين منهم".

وكانت قطر الخيرية قد قالت في تعليق على مقطع الفيديو: "بدأت قطر الخيرية بزراعة محطتين لإكثار أصناف بذور القمح في ريف حلب شمال غرب سوريا وذلك كنشاط ضمن مشروع دعم سلسلة القيمة لمحصول القمح للسنة الثانية على التوالي حيث يأتي هذا المشروع بالشراكة مع صندوق التمويل الإنساني الخاص بسوري".

ويذكر أن جمعية قطر الخيرية هي جمعية غير حكومية تأسست 1992 تعمل عبر 34 مكتب ميداني ومع 500 شريك إقليمي في 70 دولة، وفقا للجمعية.