هذا ما تظهره مقاطع الفيديو على وسائل التواصل عن الانتشار العسكري الروسي قرب أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الإثنين، أن الإدارة الأمريكية عرضت قرضا سياديا بقيمة مليار دولار لأوكرانيا من أجل دعم اقتصادها وضمان مواصلة انخراطها تحت مظلة صندوق النقد الدولي.

وقال بلينكن في بيان له: "هذا العرض، الذي يأتي في إطار الشراكة القوية بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة السبع والمتبرعين الثنائيين، سيعزز قدرة أوكرانيا على الحفاظ على استقرار اقتصادها ونموه وازدهاره بالنسبة لشعبها في وجه السلوك الروسي المزعزع".

وكان قد تحدث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الأوكراني الإثنين حول الدعم المالي على الصعيد الوطني لكييف، في حين قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لقانونيين، الإثنين، إن القرض من ضمن الأمور التي يتم أخذها بعين الاعتبار.

من جانبه، نشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر قال فيها: "اتصال آخر مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سنواصل جهودنا وتنسيقنا، أوكرانيا ممتنة لأمريكا بسبب قراراه تقديم مساعدة مالية على المستوى الاقتصاد الوطني"، حسب قوله.

وتأتي هذه المساعدة في ظل توقعات أمريكية بغزو روسيا لأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري، وهو ما لم تعلنه موسكو بعد، بل أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للتفاوض بشأن الوضع في كييف في آخر تطورات الأزمة الأوكرانية.