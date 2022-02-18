السعودية تبت بقضية العمل 4 أيام وعطلة نهاية أسبوع 3 أيام وسط تفاعل

من سيمنز إلى بيبسيكو.. شركات تكنولوجيا ضخمة تجد فرصًا كبيرة في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بتت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بقضية تغيير نظام العمل لـ4 أيام وأن تكون عطلة نهاية الأسبوع 3 أيام وذلك بع التفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو | الموارد البشرية تنفي دراسة موضوع تقليص أيام العمل وتؤكد أنها مراجعة دورية للأنظمة #الإخبارية https://t.co/WUgoye9rJ2

وقالت الوزارة في بيان نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية: "لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم الوزارة دراسة موضوع تقليص أيام العمل"، مضيفة أن "ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل وتقوم بمراجعة دورية للأنظمة المعمول بها بهدف زيادة خلف الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.."

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد الراجحي، قد عقّب حول وجود نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل، قائلا: "هدفنا خلق الوظائف في النظام الجديد"، وتابع: "هناك دراسة لنظام العمل والهدف هو أن تكون المملكة جاذبة للمستثمرين، وأضاف أنه مهم عند وضع ساعات العمل أن يكون السوق جاذب ويخلق وظائف، وأكد: "نحن اليوم نحرص على أن النظام الجديد يكون جاذب للوظائف وبالتالي نخلق وظائف أكثر".

وأضاف الوزير أن عدد السعوديين في سوق العمل أكثر من مليون و900 ألف شاب وشابة وهو "رقم تاريخي غير مسبوق"، بحسب قناة الإخبارية.