دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن نقيب المهندسين في مصر، هاني ضاحي، عن زيادة جديدة بمعاشات المهندسين ستطبق اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل وذلك للمرة الثانية بعد الزيادة التي جاءت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك وفقا لما نقلته بوابة الأهرام، حيث أوضح نقيب المهندسين: "أمانة صندوق النقابة تدرس النسبة، وقيمة المعاش حاليا 960 جنيها (نحو 61 دولارا)، لكن الأكيد بعد الزيادة ستتخطى قيمة المعاش الألف جنيه (نحو 63 دولارا)".

وذكرت الأهرام: "جاء ذلك خلال لقاء المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر والمرشح لرئاسة مجلس النقابة لقائمة ’مهندسون في حب مصر المهندس يستحق‘ مع مهندسي محافظة الأقصر، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها نقيب المهندسين استعدادا لانتخابات نقابة المهندسين المزمع إجراؤها 4 مارس القادم".

وأكد النقيب أنه "قام بوضع برنامج انتخابي واحتل شباب المهندسين جزءا هاما فيه من خلال 4 محاور هي، التدريب من خلال منح تدريبية تعاقد عليها وتمنح شهادة وإجازة للعمل، توفير فرص عمل، توفير وحدات سكنية بسعر مناسب، توفير الخدمات النقابية في مختلف النقابات الفرعية على أعلى مستوى"، وفقا للأهرام.