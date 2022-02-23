مطار دبي "الأكثر ازدحاما" في العالم خلال 2021

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مطار دبي الدولي (DXB)، في بيان، الثلاثاء، استقباله أكثر من 29 مليون مسافر في عام 2021، ما يجعله أكثر المطارات في العالم ازدحاما بالمسافرين.

وسجل مطار دبي الدولي زيادة في عدد المسافرين بنسبة 12٪ عن العام السابق ولكن يعتبر العدد خلال 2021 أقل بكثير من الرقم الذي سجله المطار في 2019 البالغ 89 مليون مسافر.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين بشأن الوباء التي أعاقت حركة السفر في العالم، عاد مطار دبي إلى طاقته التشغيلية بنسبة 100٪ العام الماضي، مسجلاً أكثر من 11 مليون مسافر في الربع الأخير وحده، وهو الربع الأكثر ازدحاما للمطار منذ الربع الأول من 2020.

ويتوقع المطار زيادة كبيرة في حركة المرور في عام 2022، حيث تستهدف التوقعات أكثر من 55 مليون مسافر بحلول نهاية هذا العام "إذا استمرت الاتجاهات الحالية".

و قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "رغم الاضطرابات غير المسبوقة التي أثرت على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فقد تغلبنا على العديد من العقبات الخطيرة".

وأضاف: "تم تحقيق هذا الأداء المذهل رغم التغيير المفاجئ في قواعد السفر والمخاوف بشأن موجات جديدة من الوباء".

وتواصلت شبكة CNN مع مجلس المطارات الدولي (ACI) للتعليق على أرقام مطار دبي.

وكان مجلس المطارات الدولي صنف مطار دبي على أنه أكثر المطارات ازدحاما في العالم بالمسافرين في عامي 2020 و 2019.

وفي عام 2020، سجل مطار قوانغتشو باييون الدولي في الصين 43.8 مليون مسافر ما جعله أكثر المطارات ازدحاما في العالم من حيث إجمالي الركاب (المحليين والدوليين) وبعده مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في الولايات المتحدة الذي سجل 42.9 مليون مسافر، وفقا لأرقام مجلس المطارات الدولي الصادرة في عام 2021.