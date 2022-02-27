ألمانيا تعلن تخصيص 100 مليار يورو لقواتها المسلحة بظل الأوضاع بأوروبا

من توعد بوتين إلى عدم مشاركة قوات أمريكية بالصراع.. أبرز ما قاله بايدن عن الغزو الروسي

برلين، ألمانيا (CNN)-- أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده ستخصص 100 مليار يورو (112 مليار دولار) لقواتها المسلحة فيما تتطلع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة للبرلمان الألماني، حيث قال شولتز: "من الواضح أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في أمن بلدنا من أجل حماية حريتنا وديمقراطيتنا"، مضيفا أن الجيش الألماني يحتاج إلى "كفاءات قوية جديدة"، بما في ذلك أجهزة ومعدات أفضل "تكلف الكثير من المال"، معلنا عن صندوق خاص لهذا الغرض بـ100 مليار يورو كجزء من ميزانية 2022.

وأضاف المستشار الألماني أن الدولة ستستثمر أكثر من 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الجانب الدفاعي كل عام من الآن فصاعدًا.

وتابع شولتز في كلمته: "أولئك الذين قرأوا شرح بوتين للتاريخ، أولئك الذين رأوه كيف أعلن الحرب على التلفزيون.. وقبل ذلك تحدثت معه لساعات، لذلك لا يساورني أي شك في أنه يريد إمبراطورية روسية.. يريد تغيير أوروبا وفقًا لمخيلته".