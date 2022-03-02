سعر سهم أرامكو يحقق رقمًا قياسيًا مدفوعًا بارتفاع النفط وأزمة أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصلت أسهم شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، أعلى مستوى في تاريخها، الأربعاء، مدفوعة بارتفاع في سوق الطاقة.

ووصل سعر سهم أرامكو إلى 43.15 ريال سعودي (11.5 دولارًا) عند الساعة 14:12 يوم الأربعاء، قبل أن تتراجع قليلا في نهاية اليوم إلى 43:05 ريالا، وفقا لبيانات السوق المالية السعودية (تداول).

وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 2.3 تريليون دولار.

ويتزامن ذلك مع اضطراب سوق النفط ووصول سعر الخام إلى 110 دولارات للبرميل، الأربعاء.

ويوم الثلاثاء، وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تحرير 60 مليون برميل من احتياطياتهم، حسبما أعلن البيت الأبيض ووكالة الطاقة الدولية، حيث يسعون إلى تخفيف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الوقود.

وأجرى مسؤولون أمريكيون مشاورات بالأسابيع الماضية مع ممثلي الدول المصدرة للنفط، من بينها السعودية. وأبلغت الولايات المتحدة السعودية قبل الإعلان عن الاستعانة بالاحتياطي النفطي.