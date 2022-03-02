(CNN)-- اتفق أعضاء منظمة أوبك وروسيا على التمسك بخطتهم الحالية المتمثلة في زيادة الإنتاج تدريجيًا بمقدار 400 ألف برميل فقط يوميًا شهريًا على الرغم من ارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت أوبك، في بيان "إن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على آفاقها تشير إلى سوق متوازنة بشكل جيد".

وأضافت أن "التقلبات الحالية ليست ناجمة عن التغيرات في أساسيات السوق ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية"، مضيفة أن اجتماعها المقبل سوف يعقد في 31 مارس/ أذار.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط الخام العالمية إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، وارتفعت تكلفة الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي جديد في أوروبا، الأربعاء، حيث أدت الحملة العسكرية الروسية المتصاعدة في أوكرانيا إلى إثارة الخوف في الأسواق.