ما الدول التي قد يمكنها إقناع بوتين بوقف الهجوم على أوكرانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركي، سبب عدم فرض بلاده لعقوبات على روسيا بأعقاب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية بأوكرانيا، الخميس الماضي.

Turkish presidential spokesman @ikalin1 tells me Turkey is "not planning to apply any sanctions to Russia at this point" and that it is important for Ankara to "keep lines of communication open" with Moscow. https://t.co/VYyi6cW2p6

جاء ذلك في مقابلة لقالن مع الزميلة بيكي اندرسون على CNN حيث قال: "في هذه الحالة لا نخطط بفرض أي عقوبات على روسيا بالوقت الحالي لأننا لا نريد أن يتأثر اقتصادنا بصورة سلبية بسبب ذلك، لدينا علاقات اقتصادية قوية كالكثير من الآخرين.."

وتابع قالن قائلا: "لدينا روابط بالطاقة وبالسياحة والزراعة وغيرها من قطاعات الأعمال، ولكن الأمر الأهم من ذلك هو حقيقة أننا نريد إبقاء خطوط التواصل مع الروس مفتوحة، عندما تحدثت مع نظرائي الغربيين من الأمريكيين والأوروبيين وغيرهم بالحقيقة قالوا لي ولمسؤولينا أن من المهم أن تحافظ تركيا على خطوط تواصل مفتوحة (مع روسيا)".

وأعلن البيت الأبيض تفاصيل قائمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التي تم فرضها ضد روسيا وحليفتها بيلاروسيا، الأربعاء، منتقدًا بيلاروسيا لأنها "مكنت بوتين من غزو أوكرانيا".

من بين الإجراءات التي تم اتخاذها يوم الأربعاء قيود جديدة تمتد لسياسات مراقبة الصادرات لتشمل بيلاروسيا، مما يمنع تحويل التكنولوجيا والبرمجيات إلى روسيا عبر البلاد، والتي تقول الإدارة إنها "ستحد بشدة من قدرة روسيا وبيلاروسيا على الحصول على المواد التي تحتاجها لدعم عدوانهما العسكري ضد أوكرانيا".

بالإضافة إلى ذلك، تحدد الولايات المتحدة وحلفاؤها 22 "كيانًا روسيًا مرتبطًا بالدفاع"، بما في ذلك الشركات التي تقدم الدعم التكنولوجي والمادي للجيش الروسي.